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Россияне 70 раз обстреляли Запорожскую область, есть раненые, — Малашко

16 июня 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне 70 раз обстреляли Запорожскую область, есть раненые, — Малашко
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: Запорожская областная государственная администрация
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска обстреляли полтора десятка населенных пунктов Запорожской области. В Орехове был ранен 55-летний местный житель.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Обстрелы Запорожской области

По информации Юрия Малашко, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области.

Обстрел Запорожской области
Обстрел Запорожской области
Фото: Telegram Малашко

Всего был зафиксирован 71 обстрел:

  • 61 раз российские войска били из артиллерии;
  • 10 обстрелов велись из ракетных систем залпового огня.

Обстрелянные населенные пункты

От артиллерийских обстрелов пострадали Гуляйполе, Зализничное, Новодаровка, Белогорье и другие населенные пункты.

Последствия обстрелов Запорожской области
Последствия обстрелов Запорожской области
Фото: Telegram Малашко

С помощью РСЗО россияне обстреляли Левадное, Ольговское, Красное, Каменское и другие прифронтовые села.

Пострадавшие люди и имущество

Известно о 24 фактах разрушения российскими снарядами имущества и жилья жителей Запорожской области.

Разрушения в Запорожской области
Разрушения в Запорожской области
Фото: Telegram Малашко

А утром при обстреле Орехова был ранен 55-летний мужчина, которого госпитализировали для дальнейшего лечения.

Малашко об обстрелах Запорожской области
Малашко об обстрелах Запорожской области

Напомним, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские оккупационные войска водой из оросительных каналов затопили поля на юге Запорожской области. На этот шаг оккупанты пошли для того, чтобы помешать быстрому контрнаступлению ВСУ.

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