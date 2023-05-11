Росіяни 70 разів за добу обстріляли Запорізьку область, є поранені

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Telegram-канал Малашка

Восьмеро людей постраждали внаслідок обстрілів Запорізької області. Російські окупанти завдали 70 ударів по непідконтрольній їм території регіону.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Окупаційні війська 70 разів обстріляли непідконтрольну їм територію Запорізької області.

В основному (60 разів) росіяни завдавали ударів з використанням артилерії.

Також окупанти обстріляли українські міста і села з РСЗВ (п’ять разів), літаків (три рази), крім того, по одному разу використали ракети і безпілотники.

Численні руйнування внаслідок цих обстрілів зафіксували у 20 населених пунктах регіону.

Зокрема, постраждали такі міста, як Гуляйполе, Оріхів і Степногірськ.

Поранені українці

Вісім людей постраждало під час обстрілу села Малокатеринівка касетними снарядами.

Поранення отримали п’ятеро місцевих мешканців — три чоловіки та дві жінки. Крім того, під удар потрапили три працівника швидкої допомоги, які прибули на виклик.

Нагадаємо, що у Запорізькій області СБУ затримала цілу агентурну групу, яка працювала на російських окупантів.

До складу групи входив колишній український військовий. Іншим російським агентом був особистий водій місцевого високопосадовця.

Зрадники, зокрема, готували терористичні акти проти військовослужбовців ЗСУ.