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Россияне 70 раз в сутки обстреляли Запорожскую область, есть раненые

11 мая 2023 09:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне 70 раз в сутки обстреляли Запорожскую область, есть раненые
Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: Telegram-канал Малашка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Восемь человек пострадали в результате обстрелов Запорожской области. Российские оккупанты нанесли 70 ударов по неподконтрольной им территории региона.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Обстрелы Запорожской области

Оккупационные войска 70 раз обстреляли неподконтрольную им территорию Запорожской области.

В основном (60 раз) россияне наносили удары с использованием артиллерии.

Также оккупанты обстреляли украинские города и села из РСЗО (пять раз), самолетов (три раза), кроме того, по одному разу использовали ракеты и беспилотники.

Многочисленные разрушения в результате этих обстрелов зафиксировали в 20 населенных пунктах региона.

В частности, пострадали такие города, как Гуляйполе, Орехов и Степногорск.

Раненые украинцы

Восемь человек пострадали во время обстрела села Малокатериновка кассетными снарядами.

Ранения получили пятеро местных жителей — три мужчины и две женщины. Кроме того, под удар попали три работника скорой помощи, прибывшие по вызову.

Напомним, что в Запорожской области СБУ задержала целую агентурную группу, которая работала на российских оккупантов.

В состав группы входил бывший украинский военный. Другим российским агентом был личный водитель местного чиновника.

Предатели, в частности, готовили террористические акты против военнослужащих ВСУ.

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