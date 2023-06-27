Россияне атаковали дачный кооператив в Полтавской области, — глава ОВА

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Фото: Telegram-канал Лунина

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Полтавской области. Целью российских ракет в этот раз стал дачный кооператив в Кременчугском районе.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории Полтавской области.

"Как и год назад, в этот день ракетами Х-22", — подчеркнул Дмитрий Лунин, напомнив, что именно 27 июня прошлого года захватчики обстреляли торговый центр в Кременчуге, где погибли люди.

В этот раз под удар также попала территория Кременчугского района Полтавской области.

Обстрел дач

По информации главы Полтавской областной военной администрации, российские ракеты попали в дачный кооператив в Кременчугском районе.

По предварительным данным, в результате ракетного удара никто не пострадал.

Дмитрий Лунин об обстреле Полтавской области

Напомним, что ранее сообщалось о взрывах в Кременчуге. СМИ писали о том, что после взрыва на место происшествия массово уехали машины скорой помощи.

Добавим, что сегодня, 27 июня, ровно год как российские оккупанты обстреляли торговый центр "Амстор" в Кременчуге Полтавской области.