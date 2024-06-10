Окупанти вдарили по Дніпропетровській області — поранено жінку

Росіяни атакували Дніпропетровську область — постраждала жінка
Російські загарбники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів поранення отримала 44-річна жінка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram у понеділок, 10 червня.
Обстріл Дніпропетровської області
Окупанти вчора ввечері вдарили з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. До того ж атакували з дрона Покровську громаду. Внаслідок обстрілів пошкоджені парник та човен.
Зранку загарбники запустили на район дев'ять дронів-камікадзе та обстріляли з артилерії. Під ударом опинилися райцентр та Мирівська громада. Ворог пошкодив чотири приватні будинки, дві господарські споруди, гараж, два газони та лінію електропередач.
Лукашук зазначив, що внаслідок вчорашніх атак постраждала 44-річна жінка. Поранення не важкі, вона лікуватиметься вдома.
Нагадаємо, російські окупанти минулої доби обстріляли Миколаївську область. На щастя, люди не постраждали.
Також окупанти впродовж доби вдарили 523 рази по Запорізькій області. Під ударом противника опинилися вісім населених пунктів.
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