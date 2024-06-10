Оккупанты ударили по Днепропетровской области — ранена женщина

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровской области

Оккупанты вчера вечером ударили из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района. К тому же атаковали с дрона Покровскую громаду. В результате обстрелов повреждены парник и лодка.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Утром захватчики запустили на район девять дронов-камикадзе и обстреляли из артиллерии. Под ударом оказались райцентр и Мировская громада. Враг повредил четыре частных дома, две хозяйственные постройки, гараж, два газона и линию электропередач.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Лукашук отметил, что в результате вчерашних атак пострадала 44-летняя женщина. Ранения не тяжелые, она будет лечиться дома.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Пост Лукашака. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Николаевскую область. К счастью, люди не пострадали.

Также оккупанты на протяжении суток ударили 523 раза по Запорожской области. Под ударом противника оказались восемь населенных пунктов.