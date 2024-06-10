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Россияне атаковали Днепропетровскую область — пострадала женщина

10 июня 2024 08:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты ударили по Днепропетровской области — ранена женщина
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Обстрел Днепропетровской области

Оккупанты вчера вечером ударили из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района. К тому же атаковали с дрона Покровскую громаду. В результате обстрелов повреждены парник и лодка.

Последствия обстрела Днепропетровской области
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Утром захватчики запустили на район девять дронов-камикадзе и обстреляли из артиллерии. Под ударом оказались райцентр и Мировская громада. Враг повредил четыре частных дома, две хозяйственные постройки, гараж, два газона и линию электропередач.

Атака РФ на Днепропетровскую область
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Россияне в очередной раз обстряли Днепропетровскую область
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Лукашук отметил, что в результате вчерашних атак пострадала 44-летняя женщина. Ранения не тяжелые, она будет лечиться дома.

Удар РФ по Днепропетровской области
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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Пост Лукашака. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Николаевскую область. К счастью, люди не пострадали.

Также оккупанты на протяжении суток ударили 523 раза по Запорожской области. Под ударом противника оказались восемь населенных пунктов.

Украина
оккупанты
Днепропетровская область
обстрелы
война

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