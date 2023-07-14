Россияне атаковали дронами Кривой Рог, есть раненые
В ночь с 13 на 14 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. В результате попадания дрона-камикадзе ранен один человек, известно об уничтожении части коммунального предприятия.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Атака дронов
Российские войска в ночь на 14 июля атаковали беспилотниками Днепропетровскую область.
Украинские военные сбили шесть вражеских дронов, но, к сожалению, ликвидировать все воздушные цели не удалось.
Зафиксировано попадание в Кривом Роге.
Удар по Кривому Рогу
Известно, что в результате удара дрона-камикадзе было повреждено коммунальное предприятие.
Одно админздание на территории предприятия полностью уничтожено, еще три частично. Повреждена специальная техника предприятия.
Кроме того, от удара пострадали два двухэтажных жилых дома и транспортное предприятие.
В результате инцидента пострадал 56-летний местный житель. В госпитализации он не нуждался.
Артиллерией по селу
В другом конце Днепропетровской области россияне обстреляли территорию Великомихайловской громады по артиллерии.
Известно о повреждениях частного дома, составе и линиях электропередач.
Пострадавших в результате этого инцидента нет.
Напомним, что предыдущая атака дронов на Кривой Рог была зафиксирована в ночь на 7 июля.