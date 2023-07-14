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Россияне атаковали дронами Кривой Рог, есть раненые

14 июля 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне атаковали дронами Кривой Рог, есть раненые
Последствия атаки в Кривой Рог. Фото: Telegram Лысака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь с 13 на 14 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. В результате попадания дрона-камикадзе ранен один человек, известно об уничтожении части коммунального предприятия.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Атака дронов

Российские войска в ночь на 14 июля атаковали беспилотниками Днепропетровскую область.

Украинские военные сбили шесть вражеских дронов, но, к сожалению, ликвидировать все воздушные цели не удалось.

Зафиксировано попадание в Кривом Роге.

Удар по Кривому Рогу

Известно, что в результате удара дрона-камикадзе было повреждено коммунальное предприятие.

Одно админздание на территории предприятия полностью уничтожено, еще три частично. Повреждена специальная техника предприятия.

Кроме того, от удара пострадали два двухэтажных жилых дома и транспортное предприятие.

В результате инцидента пострадал 56-летний местный житель. В госпитализации он не нуждался.

Артиллерией по селу

В другом конце Днепропетровской области россияне обстреляли территорию Великомихайловской громады по артиллерии.

Известно о повреждениях частного дома, составе и линиях электропередач.

Пострадавших в результате этого инцидента нет.

Лысак об атаке на Днепропетровскую область
Лысак об атаке на Днепропетровскую область

Напомним, что предыдущая атака дронов на Кривой Рог была зафиксирована в ночь на 7 июля.

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