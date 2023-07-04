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Російські окупанти намагалися прорватися на Сумщині

4 липня 2023 14:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські окупанти намагалися прорватися на Сумщині
Російські окупанти вбили цивільних. Фото: ОК Північ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти продовжують вбивати мирних українців. Цього разу вони вбили двох мешканців Сумської області.

Про це повідомляє "ОК Північ".

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Скільки людей постраждало

Відомо, що 3 липня загинули двоє жителів, ще один отримав поранення. Вони мешкали у населеному пункті біля кордону з РФ.

Ворог хотів проникнути на територію України, проте зазнав невдачі, через що відкрив вогонь по цивільному населенню, щоб його залякати.

Наразі триває розслідування стосовно чергового злочину росіян.

Евакуація з небезпечних територій

"Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби 3 липня в Сумській області було зафіксовано 28 обстрілів, із загальною кількістю вибухів, що сягає 170. Вогневі атаки торкнулися Сумської, Миропільської, Білопільської, Юнаківської, Хотинської, Краснопільської, Великописарівської, Шалигінської та Середино-Будської громад.

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