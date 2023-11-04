Росіяни атакували Херсон — загинули чоловік і жінка

Зруйнований магазин внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Армія РФ вчергове здійснила смертельну атаку на Херсон сьогодні, 4 листопада. Внаслідок вечірнього обстрілу міста загинули чоловік і жінка. У прокуратурі розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Читайте також:

Обстріл Херсона 4 листопада

Сьогодні, 4 листопада, близько 19:00 російські військові обстріляли Корабельний район Херсона. За інформацією Офісу Генерального прокурора, один із снарядів поцілив поблизу магазина.

Внаслідок обстрілу від отриманих поранень на місці загинув чоловік. Ще одна 82-річна жінка отримала поранення, і її було госпіталізовано. Стало відомо, що вона померла на операційному столі. За даними Херсонської ОВА, лікарі робили все можливе, аби врятувати її життя, але поранення виявилися смертельними.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", — зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, 3 листопада російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали люди.

Також російські окупаційні війська жорстко обстріляли Дніпровський район Херсона. Місцевий мешканець розповів, як зруйнувався його будинок після російського обстрілу та як йому вдалося вижити.