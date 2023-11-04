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Россияне атаковали Херсон — погибли мужчина и женщина

4 ноября 2023 22:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне атаковали Херсон — погибли мужчина и женщина
Разрушенный магазин в результате вражеских обстрелов в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Армия РФ в очередной раз совершила смертельную атаку на Херсон сегодня, 4 ноября. В результате вечерних обстрелов города погибли мужчина и женщина. В прокуратуре начато уголовное судопроизводство.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Обстрел Херсона 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, около 19:00 российские военные обстреляли Корабельный район Херсона. По информации Офиса Генерального прокурора, один из снарядов попал возле магазина.

В результате обстрела от полученных ранений на месте погиб мужчина. Еще одна 82-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Стало известно, что она скончалась на операционном столе. По данным Херсонской ОВА, врачи делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но ранения оказались смертельными.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним, 3 ноября российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков пострадали люди.

Также российские оккупационные войска жестоко обстреляли Днепровский район Херсона. Местный житель рассказал, как разрушился его дом после российских обстрелов и как ему удалось выжить.

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