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Житель Херсона розповів, як зруйнувався його будинок після російського обстрілу

1 листопада 2023 20:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Житель Херсона розповів, як зруйнувався його будинок після російського обстрілу
Мешканець Херсона. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупаційні війська жорстко обстріляли Дніпровський район Херсона. Місцевий мешканець розповів, що сталося та як йому вдалося вижити.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Як жителю Херсона вдалося вижити після обстрілу

Житель Херсона Юрій Миколайович показав свою територію та вказав на вирву, куди потрапив снаряд. Також він показав шмат стіни, від якої відвалилися фрагменти від обстрілів.

"Геть дивіться кут, дах потягнуло. У сусіда сітка з вікна полетіла, у нього снаряд усе зніс. У нас теж, усі склопакети зруйновані", — сказав він.

За словами Юрія Миколайовича, коли розпочався обстріл, він спав, але прокинувся від сильного удару.

"Світло вимкнулося. Я вийшов на кухню, там склопакетники. Я потягнувся до них, а там багато сміття. Потім я вийшов на вулицю, а все зруйновано. Був горіх, але він обвалився", додав він.

Нагадаємо, що 1 листопада російські військові вдарили по центру Херсона. Внаслідок атаки на місто загинула людина, ще двоє поранені.

Крім того, в ніч проти 1 листопада окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є попадання нафтопереробним заводом у Кременчуці, на щастя, без постраждалих.

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