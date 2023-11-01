Житель Херсона розповів, як зруйнувався його будинок після російського обстрілу

Мешканець Херсона. Фото: скриншот

Російські окупаційні війська жорстко обстріляли Дніпровський район Херсона. Місцевий мешканець розповів, що сталося та як йому вдалося вижити.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Житель Херсона Юрій Миколайович показав свою територію та вказав на вирву, куди потрапив снаряд. Також він показав шмат стіни, від якої відвалилися фрагменти від обстрілів.

"Геть дивіться кут, дах потягнуло. У сусіда сітка з вікна полетіла, у нього снаряд усе зніс. У нас теж, усі склопакети зруйновані", — сказав він.

За словами Юрія Миколайовича, коли розпочався обстріл, він спав, але прокинувся від сильного удару.

"Світло вимкнулося. Я вийшов на кухню, там склопакетники. Я потягнувся до них, а там багато сміття. Потім я вийшов на вулицю, а все зруйновано. Був горіх, але він обвалився", — додав він.

Нагадаємо, що 1 листопада російські військові вдарили по центру Херсона. Внаслідок атаки на місто загинула людина, ще двоє поранені.

Крім того, в ніч проти 1 листопада окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є попадання нафтопереробним заводом у Кременчуці, на щастя, без постраждалих.