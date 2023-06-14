Оккупанты обстреляли жилые сектора Краматорска и Константиновки: есть погибшие
Утром 14 июня российские оккупационные войска обстреляли Константиновку и Краматорск. В результате обстрела погибли три человека, два человека были ранены.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Удар по Донецкой области
Российские оккупанты сегодня утром, около пяти часов утра, обстреляли города Донецкой области.
Под удар попали Константиновка и Краматорск.
Константиновка
В городе зафиксированы многочисленные удары по жилому сектору.
В частности:
- два дома были разрушены;
- 55 домов повреждены.
Также российские снаряды повредили газопровод и линии электропередачи.
В Константиновке погиб один человек, еще один получил ранения.
Краматорск
В Краматорске были разрушены пять частных жилых домов.
Более 20 домов были повреждены.
В результате обстрела этого города погибли два человека, еще один был ранен.
Напомним, что 5 мая оккупанты обстреляли ракетами С-300 города Славянск и Краматорск Донецкой области. Враг атаковал промышленные предприятия.
В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", а в Краматорске было повреждено админздание НКМЗ.
К счастью, обошлось без пострадавших. Обнаружили повреждение помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.
Добавим, что за несколько дней до обстрела СБУ задержала наводчиков российских ракет на Силы обороны в Краматорске.