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Оккупанты обстреляли жилые сектора Краматорска и Константиновки: есть погибшие

14 июня 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты обстреляли жилые сектора Краматорска и Константиновки: есть погибшие
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Telegram-канал Павла Кириленко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Утром 14 июня российские оккупационные войска обстреляли Константиновку и Краматорск. В результате обстрела погибли три человека, два человека были ранены.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Удар по Донецкой области

Российские оккупанты сегодня утром, около пяти часов утра, обстреляли города Донецкой области.

Под удар попали Константиновка и Краматорск.

Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Фото: Telegram Кириленко

Константиновка

В городе зафиксированы многочисленные удары по жилому сектору.

В частности:

  • два дома были разрушены;
  • 55 домов повреждены.
На месте обстрелов в Донецкой области
На месте обстрелов в Донецкой области
Фото: Telegram Кириленко

Также российские снаряды повредили газопровод и линии электропередачи.

В Константиновке погиб один человек, еще один получил ранения.

Последствия обстрела Донбасса
Последствия обстрела Донецкой области
Фото: Telegram Кириленко

Краматорск

В Краматорске были разрушены пять частных жилых домов.

Россияне обстреляли частный сектор
Россияне обстреляли частный сектор
Фото: Telegram Кириленко

Более 20 домов были повреждены.

В результате обстрела этого города погибли два человека, еще один был ранен.

Кириленко об обстрелах Константиновки и Краматорска
Кириленко об обстрелах Константиновки и Краматорска

Напомним, что 5 мая оккупанты обстреляли ракетами С-300 города Славянск и Краматорск Донецкой области. Враг атаковал промышленные предприятия.

В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", а в Краматорске было повреждено админздание НКМЗ.

К счастью, обошлось без пострадавших. Обнаружили повреждение помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

Добавим, что за несколько дней до обстрела СБУ задержала наводчиков российских ракет на Силы обороны в Краматорске.

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