Россияне атаковали Константиновку: пострадал ребенок

Последствия атаки россиян на Константиновку. Фото: Донецкая областная прокуратура

В воскресенье, 17 июня, город Константиновка в Донецкой области стал мишенью атаки россиян. Нападение было осуществлено с использованием полевой артиллерии.

Об єтом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Два гражданских лица стали жертвами этого обстрела. Среди них — девочка 9 лет, получившая множественные травмы, включая закрытые повреждения груди и брюшной полости, открытый перелом руки, разрывные раны на ногах и обширные ссадины. Дополнительно, 57-летняя женщина получила ранение от осколка в ногу.

Десять жилых домов, а также автостоянка, машина, газовая и электрическая системы стали объектами разрушения в результате этого инцидента.

Сейчас ведется расследование в соответствии с пунктом 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, который касается нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что утром 14 июня российские оккупационные войска обстреляли Константиновку и Краматорск. В результате обстрела погибли три человека, два человека были ранены. В городе зафиксированы многочисленные удары по жилому сектору.

Пострадавший человек. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Донецкая областная прокуратура

Пострадавший человек. Фото: Донецкая областная прокуратура

Также мы писали, что 5 мая оккупанты обстреляли ракетами С-300 города Славянск и Краматорск Донецкой области. Враг атаковал промышленные предприятия.

В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", а в Краматорске было повреждено админздание НКМЗ.

Обошлось без пострадавших. Обнаружили повреждение помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.