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Росіяни атакували з дронів "швидку", яка їхала на виклик: що відомо про постраждалих

7 квітня 2023 21:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Внаслідок атаки постраждали двоє медпрацівників
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких – медичні працівники.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський

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Соболевський розповів, що машина "швидкої" їхала на виклик до людей, які постраждали від обстрілів. 

"Вісім поранених станом на зараз. З них дві особи – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу. Попередньо російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги", — розповів депутат. 

Обстріл швидкої Херсонська область

Нагадаємо, сьогодні зранку, 7 квітня, військові рф атакували з артилерії місто Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

Також 7 квітня у Бериславському районі від артобстрілу загинув чоловік та поранення отримала жінка похилого віку. Окупанти пошкодили житлові будинки та господарські споруди.

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