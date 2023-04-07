Росіяни атакували з дронів "швидку", яка їхала на виклик: що відомо про постраждалих
Російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких – медичні працівники.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Подробиці
Соболевський розповів, що машина "швидкої" їхала на виклик до людей, які постраждали від обстрілів.
"Вісім поранених станом на зараз. З них дві особи – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу. Попередньо російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги", — розповів депутат.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 7 квітня, військові рф атакували з артилерії місто Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.
Також 7 квітня у Бериславському районі від артобстрілу загинув чоловік та поранення отримала жінка похилого віку. Окупанти пошкодили житлові будинки та господарські споруди.