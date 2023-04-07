Росіяни атакували з дронів "швидку", яка їхала на виклик: що відомо про постраждалих

Внаслідок атаки постраждали двоє медпрацівників

Російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких – медичні працівники.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Читайте також:

Подробиці

Соболевський розповів, що машина "швидкої" їхала на виклик до людей, які постраждали від обстрілів.

"Вісім поранених станом на зараз. З них дві особи – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу. Попередньо російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги", — розповів депутат.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 7 квітня, військові рф атакували з артилерії місто Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

Також 7 квітня у Бериславському районі від артобстрілу загинув чоловік та поранення отримала жінка похилого віку. Окупанти пошкодили житлові будинки та господарські споруди.