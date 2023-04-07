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Россияне атаковали с дронов "скорую", которая ехала на вызов: что известно о пострадавших

7 апреля 2023 21:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В результате атаки пострадали двое медработников
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские военные с дронов сбросили мины на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Ранения получили восемь человек, двое из которых – медицинские работники.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Соболевский рассказал, что машина "скорой" ехала на вызов к людям, пострадавшим от обстрелов.

"Восемь раненых по состоянию на данный момент. Из них два человека — работники скорой медицинской помощи, которые ехали на вызов к пострадавшим после обстрела. Предварительно — российские солдаты прицельно сбросили мины с дронов на машину скорой помощи", — рассказал депутат. 

обстрел скорой Херсонская область

Напомним, сегодня утром, 7 апреля, военные россии атаковали из артиллерии город Станислав Херсонской области. В результате обстрела ранения получили три человека.

Также 7 апреля в Бериславском районе от артобстрела погиб мужчина и ранения получила пожилая женщина. оккупанты повредили жилые дома и хозяйственные постройки.

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