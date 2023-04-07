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Окупанти вкотре атакували Херсонську область: постраждали люди

7 квітня 2023 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу в Херсонській області/Фото: Офіс генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військові рф знову атакували Херсонську область. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

"За даними слідства, вранці 7 квітня 2023 року війська держави-агресора вчергове обстріляли деокуповану територію Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

У селі Станіслав російський снаряд поцілив у приватний будинок. Внаслідок обстрілу травми різного ступеня отримала жінка та її двоє малолітніх дітей. 

Сьогодні вночі, 7 квітня, у Бериславському районі від артобстрілу загинув чоловік та поранення отримала жінка похилого віку. Окупанти пошкодили житлові будинки та господарські споруди.

Прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного росією.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2  ст. 438 КК України). 

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.

Також ми писали, 6 квітня, росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Обстріли здійснювалися з різних видів зброї, є руйнування. 

Додамо, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсонську область. Вчора, 6 квітня, під ворожим обстрілом опинилась Зміївка Бериславської громади.

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