Війська рф з артилерії обстріляли Херсонську область: поранення отримали троє людей

Російський військовий поряд з артилерією/Фото: росЗМІ

Сьогодні зранку, 7 квітня, військові рф атакували з артилерії місто Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Він проломив дах та здетонував.

Внаслідок атаки отримали травми троє людей — 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.

"Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують", — розповів Єрмак.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.

Також ми писали, 6 квітня, росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Обстріли здійснювалися з різних видів зброї, є руйнування.

Додамо, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсонську область. Вчора, 6 квітня, під ворожим обстрілом опинилась Зміївка Бериславської громади.