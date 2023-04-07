Війська рф з артилерії обстріляли Херсонську область: поранення отримали троє людей
Сьогодні зранку, 7 квітня, військові рф атакували з артилерії місто Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
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Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Він проломив дах та здетонував.
Внаслідок атаки отримали травми троє людей — 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.
"Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують", — розповів Єрмак.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.
Також ми писали, 6 квітня, росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Обстріли здійснювалися з різних видів зброї, є руйнування.
Додамо, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсонську область. Вчора, 6 квітня, під ворожим обстрілом опинилась Зміївка Бериславської громади.