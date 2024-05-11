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Росіяни близько двох тисяч разів обстріляли Донеччину

11 травня 2024 12:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни близько двох тисяч разів обстріляли Донеччину
Наслідки російських обстрілів. Фото: Нацполіція
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В результаті ворожих дій на території Донеччини загинуло двоє цивільних осіб, а ще троє отримали поранення. Зафіксовано 1 998 випадків обстрілів з боку ворога, використовуючи авіацію, системи залпового вогню "Град" та "Смерч", а також артилерію.

Про це повідомила Національна поліція України у суботу, 11 травня.

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Дев’ять населених пунктів постраждали від обстрілів, в результаті чого було пошкоджено 29 об’єктів цивільної інфраструктури, включаючи 25 житлових будинків, котельню та автомобілі.

Єлизаветівку окупанти обстріляли з артилерії, внаслідок якого двоє мирних жителів загинули та одна особа отримала поранення. Також було пошкоджено два житлових будинки.

У Часовому Яру через обстріли постраждали двоє цивільних, а чотири багатоквартирні будинки зазнали руйнувань.

Наслідки російських обстрілів. Фото: Нацполіція
Наслідки російських обстрілів. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, російські війська вночі вдарили по житловій забудові Харкова ракетою С-300. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки, постраждали дві людини, серед них дитина.

Не обійшлося без вибухів сьогодні вночі і в Росії. За інформацією російських ЗМІ, безпілотники атакували Подольськ, що розташований неподалік від Москви, та Брянську область.

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Нацполіція

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