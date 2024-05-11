Росіяни близько двох тисяч разів обстріляли Донеччину
В результаті ворожих дій на території Донеччини загинуло двоє цивільних осіб, а ще троє отримали поранення. Зафіксовано 1 998 випадків обстрілів з боку ворога, використовуючи авіацію, системи залпового вогню "Град" та "Смерч", а також артилерію.
Про це повідомила Національна поліція України у суботу, 11 травня.
Обстріли Донеччини
Дев’ять населених пунктів постраждали від обстрілів, в результаті чого було пошкоджено 29 об’єктів цивільної інфраструктури, включаючи 25 житлових будинків, котельню та автомобілі.
Єлизаветівку окупанти обстріляли з артилерії, внаслідок якого двоє мирних жителів загинули та одна особа отримала поранення. Також було пошкоджено два житлових будинки.
У Часовому Яру через обстріли постраждали двоє цивільних, а чотири багатоквартирні будинки зазнали руйнувань.
Нагадаємо, російські війська вночі вдарили по житловій забудові Харкова ракетою С-300. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки, постраждали дві людини, серед них дитина.
Не обійшлося без вибухів сьогодні вночі і в Росії. За інформацією російських ЗМІ, безпілотники атакували Подольськ, що розташований неподалік від Москви, та Брянську область.
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