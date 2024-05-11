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Россияне около двух тысяч раз обстреляли Донбасс

11 мая 2024 12:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне около двух тысяч раз обстреляли Донбасс
Последствия российских обстрелов. Фото: Нацполиция
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В результате вражеских действий на территории Донбасса погибли два гражданских лица, а еще трое получили ранения. Зафиксировано 1998 случаев обстрелов со стороны врага, используя авиацию, системы залпового огня "Град" и "Смерч", а также артиллерию.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в субботу, 11 мая.

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Девять населенных пунктов пострадали от обстрелов, в результате чего были повреждены 29 объектов гражданской инфраструктуры, включая 25 жилых домов, котельную и автомобили.

Елизаветовку оккупанты обстреляли из артиллерии, в результате которого двое мирных жителей погибли и один человек получил ранения. Также были повреждены два жилых дома.

В Чосовом Яру из-за обстрелов пострадали два гражданских, а четыре многоквартирных дома потерпели разрушения.

Последствия русских обстрелов. Фото: Нацполиция
Последствия российских обстрелов. Фото: Нацполиция

Напомним, российские войска ночью ударили по жилой застройке Харькова ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, в том числе ребенок.

Не обошлось без взрывов сегодня ночью и в России. По информации российских СМИ, беспилотники атаковали Подольск, расположенный неподалеку от Москвы, и Брянскую область.

война
полиция
Украина
Донецкая область
обстрелы
война в Украине
Нацполиция

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