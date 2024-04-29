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Росіяни будують аеродром за 75 км від кордону з Україною — що відомо

29 квітня 2024 12:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни будують аеродром за 75 км від кордону з Україною — що відомо
Будівництво аеродрому у РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники будують нову злітно-посадкову смугу неподалік селища Алексєєвка у Бєлгородській області РФ. Населений пункт знаходиться за 75 кілометрів від кордону з Україною і вже став вузлом для західного угруповання росіян.

Про це повідомив OSINT-дослідник RedIntelPanda в X у понеділок, 29 квітня.

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Росіяни будують аеродром у Бєлгородській області

"Росія будує новий аеродром приблизно за 9 км на захід від центру Алєксєєвки, центру військової логістики в Бєлгородській області", — йдеться в повідомленні аналітика.

Алєксєєвка липень 2023 рік
Алєксєєвка до будівництва аеродрому. Фото: RedIntelPanda
Алєксєєвка жовтень 2023 рік
Злітно-посадкова смуга біля Алєксєєвки. Фото: RedIntelPanda 

Він зауважив, що у липні 2023 року до місця будівництва була прокладена дорога, а до початку зими було фактично завершено вирівнювання ґрунту під злітно-посадкову смугу.

Відомо, що місце будівництва знаходиться за координатами 50.6612, 38.5694.

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Скриншот допису RedIntelPanda

Крім того, вже навесні росіяни продовжили будівництво, а станом на 27 квітня відбувається влаштування базового шару на злітно-посадковій смузі довжиною близько 1800 метрів. Довжини летовища вистачить для посадки літаків Ан-26, Ан-72 та навіть штурмовика Су-25.

Як відомо, населений пункт Алексєєвка входить до забороненої зони польотів для цивільних літаків, яку створили через війну в Україні.  

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували аеродром та НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Також ми писали, що у мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ".

аеропорти
будівництво
Бєлгородська область
літаки
війна в Україні
Росія

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