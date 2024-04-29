Росіяни будують аеродром за 75 км від кордону з Україною — що відомо
Російські загарбники будують нову злітно-посадкову смугу неподалік селища Алексєєвка у Бєлгородській області РФ. Населений пункт знаходиться за 75 кілометрів від кордону з Україною і вже став вузлом для західного угруповання росіян.
Про це повідомив OSINT-дослідник RedIntelPanda в X у понеділок, 29 квітня.
Росіяни будують аеродром у Бєлгородській області
"Росія будує новий аеродром приблизно за 9 км на захід від центру Алєксєєвки, центру військової логістики в Бєлгородській області", — йдеться в повідомленні аналітика.
Він зауважив, що у липні 2023 року до місця будівництва була прокладена дорога, а до початку зими було фактично завершено вирівнювання ґрунту під злітно-посадкову смугу.
Відомо, що місце будівництва знаходиться за координатами 50.6612, 38.5694.
Крім того, вже навесні росіяни продовжили будівництво, а станом на 27 квітня відбувається влаштування базового шару на злітно-посадковій смузі довжиною близько 1800 метрів. Довжини летовища вистачить для посадки літаків Ан-26, Ан-72 та навіть штурмовика Су-25.
Як відомо, населений пункт Алексєєвка входить до забороненої зони польотів для цивільних літаків, яку створили через війну в Україні.
Нагадаємо, в ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували аеродром та НПЗ у Краснодарському краї РФ.
Також ми писали, що у мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ".
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