Россияне строят аэродром в 75 км от границы с Украиной — что известно
Российские захватчики строят новую взлетно-посадочную полосу недалеко от поселка Алексеевка в Белгородской области РФ. Населённый пункт находится в 75 километрах от границы с Украиной и уже стал узлом для западной группировки россиян.
Об этом сообщил OSINT-исследователь RedIntelPanda в X в понедельник, 29 апреля.
Россияне строят аэродром в Белгородской области
"Россия строит новый аэродром примерно в 9 км к западу от центра Алексеевки, центра военной логистики в Белгородской области", — говорится в сообщении аналитика.
Он отметил, что в июле 2023 года к месту строительства была проложена дорога, а к началу зимы было фактически завершено выравнивание почвы под взлетно-посадочную полосу.
Известно, что место строительства находится по координатам 50.6612, 38.5694.
Кроме того, уже весной россияне продолжили строительство, а по состоянию на 27 апреля происходит обустройство базового слоя на взлетно-посадочной полосе длиной около 1800 метров. Длины аэропорта хватит для посадки самолетов Ан-26, Ан-72 и даже штурмовика Су-25.
Как известно, населенный пункт Алексеевка входит в запретную зону полетов для гражданских самолетов, введенную из-за войны в Украину.
Напомним, в ночь на 27 апреля дроны СБУ атаковали аэродром и НПЗ в Краснодарском крае РФ.
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