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Россияне строят аэродром в 75 км от границы с Украиной — что известно

29 апреля 2024 12:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне строят аэродром в 75 км от границы с Украиной — что известно
Строительство аэродрома в РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики строят новую взлетно-посадочную полосу недалеко от поселка Алексеевка в Белгородской области РФ. Населённый пункт находится в 75 километрах от границы с Украиной и уже стал узлом для западной группировки россиян.

Об этом сообщил OSINT-исследователь RedIntelPanda в X в понедельник, 29 апреля.

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"Россия строит новый аэродром примерно в 9 км к западу от центра Алексеевки, центра военной логистики в Белгородской области", — говорится в сообщении аналитика.

Алексеевка июль 2023 год
Алексеевка до строительства аэродрома. Фото: RedIntelPanda
Алексеевка октябрь 2023 год
Взлетно-посадочная полоса возле Алексеевки. Фото: RedIntelPanda

Он отметил, что в июле 2023 года к месту строительства была проложена дорога, а к началу зимы было фактически завершено выравнивание почвы под взлетно-посадочную полосу.

Известно, что место строительства находится по координатам 50.6612, 38.5694.

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Скриншот сообщения RedIntelPanda

Кроме того, уже весной россияне продолжили строительство, а по состоянию на 27 апреля происходит обустройство базового слоя на взлетно-посадочной полосе длиной около 1800 метров. Длины аэропорта хватит для посадки самолетов Ан-26, Ан-72 и даже штурмовика Су-25.

Как известно, населенный пункт Алексеевка входит в запретную зону полетов для гражданских самолетов, введенную из-за войны в Украину.

Напомним, в ночь на 27 апреля дроны СБУ атаковали аэродром и НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Также мы писали, что в сети показали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому РФ "Кущевск".

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строительство
Белгородская область
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война в Украине
Россия

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