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У ГУР підтвердили знищення гелікоптера Ка-32 у Москві

26 квітня 2024 14:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У ГУР підтвердили знищення гелікоптера Ка-32 у Москві
Гелікоптер Ка-32. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У ніч проти 26 квітня на аеродромі ''Остафьєво'' міністерства оборони Росії у Москві було знищено багатоцільовий ворожий гелікоптер Ка-32. Аеродром, на якому це сталося, експлуатується російськими військовими спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром". 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України у п'ятницю, 26 квітня.

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Знищення гелікоптера Ка-32

У ніч проти 26 квітня 2024 року ГУР знищило багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. Аеродром, на якому це сталося, належить міністерству оборони РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", якє є частиною структури ВАТ "ґазпром". 

"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії", — йдеться у повідомленні. 

Раніше ми повідомляли, що військові Головного управління розвідки знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі ''Остафьєво'' у Москві, який належить міноборони РФ. 

На початку квітня стало відомо, що українські бійці знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.

війна
розвідка
Газпром
гелікоптер
Україна
ГУР
Росія

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