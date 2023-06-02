Россияне готовят провокацию на химзаводе в Крыму, — Прокудин
Российские оккупационные войска готовят провокацию на заводе "Крымский титан" в Армянске. Возможный взрыв на химзаводе скажется не только на украинцах, а коснется и жителей России и Турции.
Об этом сообщил на своем официальном Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Подготовка провокации
По словам Александра Прокудина, российские оккупанты готовят серьезную провокацию на севере Крыма.
Захватчики отвезли на территорию химического завода "Крымский титан" в городе Армянск большое количество взрывчатки и начали минировать территорию предприятия.
Есть версия, что россияне хотят устроить взрыв на территории завода.
Последствия не только для Украины
"Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды", — заявил Александр Прокудин.
Он добавил, что пострадают в результате такого взрыва жители не только Крыма, но и, по меньшей мере, семи областей Украины.
Кроме того, последствия взрыва на химическом заводе в Армянске ощутят жители России и Турции.
"Мы четко отдаем себе отчет в угрозе для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть", — заверил глава Херсонской областной военной администрации.
Напомним, 27 мая ГУР Минобороны Украины заявило, что российские спецслужбы начали готовить провокацию с химическим оружием на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности, на территории ЗАЭС. Они пытаются сорвать контрнаступательные действия Сил обороны Украины.