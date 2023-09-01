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Росіяни готують ракетний арсенал для масових ударів: Гуменюк про обстріли інфраструктури

1 вересня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Гуменюк прокоментувала можливість ракетний ударів восени
Наслідки влучання у ТЕЦ. Фото: Офіс генерального прокурора
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На південному напрямку Сили оборони України відкинули ворога від лінії зіткнення, чим створили плацдарм для подальших наступальних дій. Також це сприяло зменшенню кількості артилерійських обстрілів за добу, зокрема прифронтових районів Миколаївської та Херсонської областей. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Наразі кількість обстрілів за добу впала до 44, коли раніше ці показники могли перевалювати за сотню. Але, на жаль, пріоритетом цілей під час таких атак залишається цивільна інфраструктура", — сказала Гуменюк.

Також військова зазначила, що ворог знову активізувався на Очаківському напрямку, намагаючись контролювати навігацію у Дніпро-Бузькому лимані.

Ракетні обстріли України

За словами речниці "Півдня", окупанти намагатимуться повторити торішній сценарій обстрілів енергетичних об'єктів. Вона вважає, що це досі є пріоритетними цілями для росіян.

"Ми зараз спостерігаємо той факт, що вони накопичують ракетний арсенал. Всім очевидно, що останні атаки досить економні, порівняно з минулими ударами", — додала Наталя Гуменюк. 

Військова вважає, що ракетні удари, які відбуваються зараз, — це підготовка до масованих ударів. Наразі ворог лише "шукає прогалини у ППО". 

Нагадаємо, що російське Міноборони викинуло чергову новину про свої вигадані перемоги — нібито ті знищили у Чорному морі чотири українські бойові катери. Відповідь на цей фейк від Сил спеціальних операцій ЗСУ не забарилася.

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