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Россияне готовят ракетный арсенал для массовых ударов: Гуменюк об обстрелах инфраструктуры

1 сентября 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Гуменюк прокомментировала возможность ракетных ударов осенью
Последствия попадания в ТЭЦ. Фото: Офис генерального прокурора
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На южном направлении Силы обороны Украины отбросили врага от столкновения, чем создали плацдарм для дальнейших наступательных действий. Также это способствовало уменьшению количества артиллерийских обстрелов в сутки, в частности прифронтовых районов Николаевской и Херсонской областей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Сейчас количество обстрелов в сутки упало до 44, когда раньше эти показатели могли переваливать за сотню. Но, к сожалению, приоритетом целей во время таких атак остается гражданская инфраструктура", — сказала Гуменюк.

Также военная отметила, что враг снова активизировался на Очаковском направлении, пытаясь контролировать навигацию в Днепро-Бугском лимане.

Ракетные обстрелы Украины

По словам спикера "Юга", оккупанты будут пытаться повторить прошлогодний сценарий обстрелов энергетических объектов. Она считает, что это до сих пор является приоритетными целями для россиян.

"Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они накапливают ракетный арсенал. Всем очевидно, что последние атаки достаточно экономичны, по сравнению с прошлыми ударами", — добавила Наталья Гуменюк.

Военная считает, что происходящие сейчас ракетные удары — это подготовка к массированным ударам. Пока враг только "ищет пробелы в ПВО".

Напомним, что российское Минобороны вбросило очередную новость о своих вымышленных победах — якобы те уничтожили в Черном море четыре украинских боевых катера. Ответ на этот фейк от Сил специальных операций ВСУ не заставил себя ждать.

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