Партизани дізналися, як Росія готується до ударів по морській базі в Криму

Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 17 травня були атаковані російські військові об'єкти. Внаслідок ударів порт у Новоросійську був знеструмлений.

Як росіяни готуються до нових атак, розповіли партизани АТЕШ у Telegram в суботу, 18 травня.

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"Росіяни зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську, готуючись до атак СОУ", — йдеться у повідомленні.

Так, агенти партизанського руху у Новоросійську фіксують дії російської влади щодо зміцнення військово-морської бази Чорноморського флоту. Там встановлюють різні засоби проти морських дронів.

Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ

Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ

"Ми фіксуємо встановлення підводних сіток і плавучих бар'єрів, які, в теорії, повинні перешкодити атаці дронів. Крім того, нарощуються засоби ППО та РЛС", — зауважили в АТЕШ.

Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ

Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ

Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ

Партизани наголосили, що не зважаючи на всі зусилля росіян, Сили оборони України продовжують вражати цілі в Новоросійську.

Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, в ніч на 17 травня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Мешканці скаржилися на перебої зі світлом у Севастополі.

А окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв зазначив, що місто атакували десятки БпЛА та понад п'ять безекіпажних катерів.