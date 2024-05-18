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Росіяни готуються до нових ударів по морських об'єктах в Криму, — АТЕШ

18 травня 2024 11:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Партизани дізналися, як Росія готується до ударів по морській базі в Криму
Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 17 травня були атаковані російські військові об'єкти. Внаслідок ударів порт у Новоросійську був знеструмлений.

Як росіяни готуються до нових атак, розповіли партизани АТЕШ у Telegram в суботу, 18 травня.

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"Росіяни зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську, готуючись до атак СОУ", — йдеться у повідомленні.

Так, агенти партизанського руху у Новоросійську фіксують дії російської влади щодо зміцнення військово-морської бази Чорноморського флоту. Там встановлюють різні засоби проти морських дронів.

Росіяни хочуть уникнути нових атак на Крим
Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ
Атака на Новоросійськ - росіяни укріплюють порт
Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ

"Ми фіксуємо встановлення підводних сіток і плавучих бар'єрів, які, в теорії, повинні перешкодити атаці дронів. Крім того, нарощуються засоби ППО та РЛС", — зауважили в АТЕШ.

РФ встановлює системи ППО у порту в Новоросійську
Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ
засоби ППО та РЛС у Новоросійську 18 травня
Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ
Новоросійськ 18 травня - що відбувається в порту
Порт в Новоросійську. Фото: АТЕШ

Партизани наголосили, що не зважаючи на всі зусилля росіян, Сили оборони України продовжують вражати цілі в Новоросійську.

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Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, в ніч на 17 травня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Мешканці скаржилися на перебої зі світлом у Севастополі.

А окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв зазначив, що місто атакували десятки БпЛА та понад п'ять безекіпажних катерів. 

Крим
безпілотники
окупанти
дрони
війна в Україні
атака

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