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Россияне готовятся к новым ударам по морским объектам в Крыму, — АТЕШ

18 мая 2024 11:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партизаны узнали, как Россия готовится к ударам по морской базе в Крыму
Порт в Новороссийске. Фото: АТЕШ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 17 мая были атакованы российские военные объекты. В результате ударов порт в Новороссийске был обесточен.

Как россияне готовятся к новым атакам, рассказали партизаны АТЕШ в Telegram в субботу, 18 мая.

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"Россияне укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске, готовясь к атакам СОУ", — говорится в сообщении.

Так, агенты партизанского движения в Новороссийске фиксируют действия российских властей по укреплению военно-морской базы Черноморского флота. Там устанавливают разные средства против морских дронов.

Россияне хотят избежать новых атак на Крым
Порт в Новороссийске. Фото: АТЕШ
Атака на Новороссийск – россияне укрепляют порт
Порт в Новороссийске. Фото: АТЕШ

"Мы фиксируем установку подводных сеток и плавучих барьеров, которые в теории должны помешать атаке дронов. Кроме того, наращиваются средства ПВО и РЛС", — отметили в АТЕШ.

РФ устанавливает системы ПВО в порту в Новороссийске
Порт в Новороссийске. Фото: АТЕШ
средства ПВО и РЛС в Новороссийске 18 мая
Порт в Новороссийске. Фото: АТЕШ
Новороссийск 18 мая – что происходит в порту
Порт в Новороссийске. Фото: АТЕШ

Партизаны подчеркнули, что, несмотря на все усилия россиян, Силы обороны Украины продолжают поражать цели в Новороссийске.

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Скриншот поста АТЕШ

Напомним, в ночь на 17 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Жители жаловались на перебои со светом в Севастополе.

А оккупационный губернатор Севастополя Михаил Розвожаев отметил, что город атаковали десятки БпЛА и более пяти безэкипажных катеров.

Крым
беспилотники
оккупанты
дроны
война в Украине
атака

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