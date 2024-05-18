Партизаны узнали, как Россия готовится к ударам по морской базе в Крыму

Россияне готовятся к новым ударам по морским объектам в Крыму, — АТЕШ
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 17 мая были атакованы российские военные объекты. В результате ударов порт в Новороссийске был обесточен.
Как россияне готовятся к новым атакам, рассказали партизаны АТЕШ в Telegram в субботу, 18 мая.
Россия готовится к атакам по Крыму
"Россияне укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске, готовясь к атакам СОУ", — говорится в сообщении.
Так, агенты партизанского движения в Новороссийске фиксируют действия российских властей по укреплению военно-морской базы Черноморского флота. Там устанавливают разные средства против морских дронов.
"Мы фиксируем установку подводных сеток и плавучих барьеров, которые в теории должны помешать атаке дронов. Кроме того, наращиваются средства ПВО и РЛС", — отметили в АТЕШ.
Партизаны подчеркнули, что, несмотря на все усилия россиян, Силы обороны Украины продолжают поражать цели в Новороссийске.
Напомним, в ночь на 17 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Жители жаловались на перебои со светом в Севастополе.
А оккупационный губернатор Севастополя Михаил Розвожаев отметил, что город атаковали десятки БпЛА и более пяти безэкипажных катеров.
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