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Росіяни хочуть вивезти із Запорізької области 10 тисяч дітей

31 травня 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни хочуть вивезти із Запорізької области 10 тисяч дітей
Українські діти війни. Фото: "Ми — Україна"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прикриваючись "ремонтом" шкіл та турботою про здоров’я, окупанти хочуть масово вивезти дітей із окупованої частини Запорізької області в Росію. Депортувати планують близько 10 тисяч неповнолітніх українців.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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"Ремонт" як привід

За інформацією видання, після візиту до Мелітополя заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, місцеві колаборанти різко вирішили зайнятися благоустроєм місцевих шкіл.

Ідею масового ремонту навчальних закладів на окупованій частині Запорізької області просувають той же Кирієнко та віцепрем’єрка уряду РФ Тетяна Голікова.

"Ремонт" шкіл окупанти вирішили використати для вивезення українських дітей із окупованих районів Запорізької області.

Скільки дітей хочуть вивезти окупанти

Російські загарбники заявили, що виділяють 10 тисяч "путівок у російські табори" для українських дітей.

Перед тим у школах провели масовий "медичний огляд" і нібито знайшли у дітей купу хвороб.

При цьому з батьків та самих підлітків вимагають російське громадянство, інакше дітей не відправлять на "лікування".

"Сотні батьків з Херсонської та Харківської області, які добровільно відпустили дітей до таборів у Криму та Росії влітку та восени минулого року, досі не можуть забрати їх додому. Перед наступом ЗСУ на ці області та їх визволенням окупанти також вивозили дітей нібито на відпочинок", — нагадали журналісти видання мелітопольським батькам.

Нагадаємо, за офіційними даними України, до Росії за час повномасштабної війни вивезли близько 20 тисяч українських дітей.

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