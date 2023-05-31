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Россияне хотят вывезти из Запорожской области 10 тысяч детей

31 мая 2023 10:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне хотят вывезти из Запорожской области 10 тысяч детей
Украинские дети войны. Фото: "Ми — Україна"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Прикрываясь "ремонтом" школ и заботой о здоровье, оккупанты хотят массово вывезти детей из оккупированной части Запорожской области в Россию. Депортировать планируется около 10 тысяч несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает местное издание "Ріа-Мелітополь".

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По информации издания, после визита в Мелитополь замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, местные коллаборанты резко решили заняться благоустройством местных школ.

Идею массового ремонта учебных заведений на оккупированной части Запорожской области продвигают тот же Кириенко и вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

"Ремонт" школ оккупанты решили использовать для вывоза украинских детей из оккупированных районов Запорожской области.

Сколько детей хотят вывезти оккупанты

Российские захватчики заявили, что выделяют 10 тысяч "путевок в российские лагеря" для украинских детей.

Перед тем в школах провели массовое "медицинское освидетельствование" и якобы нашли у детей кучу болезней.

При этом родители и подростки требуют российское гражданство, иначе детей не отправят на "лечение".

"Сотни родителей из Херсонской и Харьковской области, которые добровольно отпустили детей в лагеря в Крыму и России летом и осенью прошлого года, до сих пор не могут забрать их домой. Перед наступлением ВСУ на эти области и их освобождением оккупанты также вывозили детей якобы на отдых", — напомнили журналисты издания мелитопольским родителям.

Напомним, по официальным данным Украины, в Россию за время полномасштабной войны было вывезено около 20 тысяч украинских детей.

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