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В окупованих районах Запорізької області прогриміли численні вибухи

10 травня 2023 14:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В окупованих районах Запорізької області прогриміли численні вибухи
В’їзд в окупований росіянами Токмак. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У південній, окупованій частині Запорізької області прогриміли потужні вибухи. У деяких населених пунктах підозрюють детонацію російських боєприпасів.

Про це повідомляє регіональне видання "Ріа-Мелітополь".

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Вибухи на окупованій території

Сьогодні, 10 травня, вранці на окупованій території Запорізької області відразу у кількох населених пунктах прогриміли вибухи.

Зокрема, місцеві жителі повідомляли про три потужні вибухи у Михайлівці.

Також відомо про звуки вибухів у Пришибі та Токмаку.

Що сталося і що говорять окупанти

Вибухи були досить потужні, у небо піднялися хмари білого дому.

Мешканці Пришибу повідомляють, що звуки були схожі на детонацію боєприпасів.

Видання наголошує, що цього разу російські пропагандисти та колабораційна "адміністрація" навіть не намагаються вигадувати якісь пояснення на кшталт "військових навчань" чи "роботи протиповітряної оборони". Натомість вони визнають факт загрози і закликають мешканців прифронтових районів на окупованій території пройти до укриттів.

Нагадаємо, у головному місті окупованої території Запорізької області, Мелітополі, подібні вибухи лунають регулярно. Один із останніх мав місце 2 травня, тоді, за неофіційною інформацією, партизани намагалися ліквідувати одного із колаборантів.

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