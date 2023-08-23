Росіяни мають серйозні проблеми з логістикою у Криму, — розвідка Британії

Пошкоджений Кримський міст внаслідок удару. Фото: google

На початку серпня цього року були пошкоджені понтонні кримські мости через міста Чонгар та Генічеськ. У такому стані вони навряд чи витримають навантаження важкою технікою.

Про це повідомляє розвідка Британії.

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За словами експертів, якщо розглядати з боку логістики, то пошкоджені мости у Криму вже не такі надійні. Адже, навряд чи витримають навантаження важкою технікою та боєприпасами, які РФ намагається передислокувати. Через це росіяни можуть покладатися лише на один "маршрут".

"Там утворилися вузькі місця. Це означає, що російські сили частково покладаються на довгу дорогу через Вірменськ. Це додає додаткових труднощів логістичної мережі Росії на півдні", — йдеться у повідомленні.

У розвідці стверджують, що росіяни наразі продовжують будувати переправи на кордоні з півднем України та Кримом.

Повідомлення розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері, 22 серпня, у Криму прогриміли вибухи. Після цього рух Керченський мостом зупинили.

Також ми писали, що вранці, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорномосрького району півострова. Внаслідок цього було знищено російський комплекс С-400, а також ракети й особовий склад окупантів, який там знаходився.