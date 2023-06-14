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Росіяни майже 60 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі, — Прокудін

14 червня 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни майже 60 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі, — Прокудін
Наслідки удару по Білозірці. Фото: Telegram-канал голови ОП Єрмака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська за добу випустили по непідконтрольній їм території Херсонської області 304 снаряди. Загинула одна людина, поранення отримали три особи.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Обстріли Херсонщини

Російські окупанти за минулу добу 57 разів обстріляли територію Херсонської області.

Для обстрілів росіяни використали:

  • артилерію;
  • безпілотники;
  • міномети;
  • ПТРК.

Усього було випущено 304 снаряди.

По обласному центру прилетіло 17 російських снарядів.

Наслідки обстрілів

Росіяни традиційно обстріляли житлові квартали населених пунктів регіону.

Крім того, під удар потрапили адміністративні будівлі і релігійна споруда.

Відомо про одного загиблого внаслідок російських обстрілів. Три людини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Прокудін про обстріли Херсонської області
Прокудін про обстріли Херсонської області

Нагадаємо, що учора, 13 червня, російські окупанти обстріляли село Кізомис у Білозерському районі Херсонської області.

А пізніше під удар потрапила церква у самій Білозерці.

Додамо, що рятувальні служби в Херсонській області продовжують ліквідувати наслідки теракту на Каховській ГЕС, який вчинили окупанти 6 червня. З'явилася онлайн-карта наслідків затоплення. 

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