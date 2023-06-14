Россияне почти 60 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие, — Прокудин
Российские оккупационные войска в сутки выпустили по неподконтрольной им территории Херсонской области 304 снаряда. Погиб один человек, ранения получили три человека.
Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил на своем Telegram-канале.
Обстрелы Херсона
Российские оккупанты за минувшие сутки 57 раз обстреляли территорию Херсонской области.
Для обстрелов россияне использовали:
- артиллерию;
- беспилотники;
- минометы;
- ПТРК.
Всего было выпущено 304 снаряда.
По областному центру прилетело 17 российских снарядов.
Последствия обстрелов
Россияне традиционно обстреляли жилые кварталы населённых пунктов региона.
Кроме того, под удар попали административные здания и религиозное строение.
Известно об одном погибшем в результате российских обстрелов. Три человека получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, что вчера, 13 июня, российские оккупанты обстреляли село Кизомис в Белозерском районе Херсонской области.
А позже под удар попала церковь в Белозерке.
Добавим, что спасательные службы в Херсонской области продолжают ликвидировать последствия теракта на Каховской ГЭС, совершенного оккупантами 6 июня. Появилась онлайн карта последствий затопления.