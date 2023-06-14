Россияне почти 60 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие, — Прокудин

Последствия удара по Белозерке. Фото: Telegram-канал главы ОП Ермака

Российские оккупационные войска в сутки выпустили по неподконтрольной им территории Херсонской области 304 снаряда. Погиб один человек, ранения получили три человека.

Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил на своем Telegram-канале.

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Обстрелы Херсона

Российские оккупанты за минувшие сутки 57 раз обстреляли территорию Херсонской области.

Для обстрелов россияне использовали:

артиллерию;

беспилотники;

минометы;

ПТРК.

Всего было выпущено 304 снаряда.

По областному центру прилетело 17 российских снарядов.

Последствия обстрелов

Россияне традиционно обстреляли жилые кварталы населённых пунктов региона.

Кроме того, под удар попали административные здания и религиозное строение.

Известно об одном погибшем в результате российских обстрелов. Три человека получили ранения разной степени тяжести.

Прокудин об обстрелах Херсонской области

Напомним, что вчера, 13 июня, российские оккупанты обстреляли село Кизомис в Белозерском районе Херсонской области.

А позже под удар попала церковь в Белозерке.

Добавим, что спасательные службы в Херсонской области продолжают ликвидировать последствия теракта на Каховской ГЭС, совершенного оккупантами 6 июня. Появилась онлайн карта последствий затопления.