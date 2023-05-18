Росіяни майже сто разів за добу обстріляли Запорізьку область, є загиблі

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Telegram Юрія Малашка

Російські окупаційні війська протягом доби 90 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. У Гуляйполі окупанти убили літню жінку, у Степногірську поранили трьох чоловіків.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За добу російські окупаційні війська протягом доби завдали 90 ударів по населених пунктах Запорізької області.

В основному (82 артилерійські обстріли) росіяни обстрілювали Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївку, Новоданилівку, Білогір'я та Щербаки.

Сім разів ворог обстріляв територію області із ракетних систем залпового вогню, один авіаційний удар був завданий по Малій Токмачці.

Руйнування і смерть

Відомо про 31 зруйнований об’єкт. Це в основному житлові будинки та майно мирних жителів.

У Гуляйполі від травм, отриманих під час обстрілу, померла 68-річна жінка.

У Степногірську поранення різного ступеню тяжкості отримали троє людей — чоловіки 44, 51 та 70 років. Їх доправили до лікарні.

Нагадаємо, на території Запорізької та сусідньої Херсонської областей окупанти, за інформацією ГУР, тримають понад 150 тисяч військовослужбовців.