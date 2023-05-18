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Росіяни майже сто разів за добу обстріляли Запорізьку область, є загиблі

18 травня 2023 10:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни майже сто разів за добу обстріляли Запорізьку область, є загиблі
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Telegram Юрія Малашка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська протягом доби 90 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. У Гуляйполі окупанти убили літню жінку, у Степногірську поранили трьох чоловіків.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Обстріли Запорізької області

За добу російські окупаційні війська протягом доби завдали 90 ударів по населених пунктах Запорізької області.

В основному (82 артилерійські обстріли) росіяни обстрілювали Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївку, Новоданилівку, Білогір'я та Щербаки.

Сім разів ворог обстріляв територію області із ракетних систем залпового вогню, один авіаційний удар був завданий по Малій Токмачці.

Руйнування і смерть

Відомо про 31 зруйнований об’єкт. Це в основному житлові будинки та майно мирних жителів.

У Гуляйполі від травм, отриманих під час обстрілу, померла 68-річна жінка.

У Степногірську поранення різного ступеню тяжкості отримали троє людей — чоловіки 44, 51 та 70 років. Їх доправили до лікарні.

Нагадаємо, на території Запорізької та сусідньої Херсонської областей окупанти, за інформацією ГУР, тримають понад 150 тисяч військовослужбовців.

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