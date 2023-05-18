Россияне почти сто раз в сутки обстреляли Запорожскую область, есть погибшие

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: Telegram Юрия Малашко

Российские оккупационные войска в течение суток 90 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. В Гуляйполе оккупанты убили пожилую женщину, в Степногорске ранили троих мужчин.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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В сутки российские оккупационные войска в течение суток нанесли 90 ударов по населенным пунктам Запорожской области.

В основном (82 артиллерийских обстрела) россияне обстреливали Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевку, Новоданиловку, Белогорье и Щербаки.

Семь раз враг обстрелял территорию области из ракетных систем залпового огня, один авиационный удар был нанесен по Малой Токмачке.

Разрушение и смерть

Известно о 31 разрушенном объекте. Это, в основном, жилые дома и имущество мирных жителей.

В Гуляйполе от травм, полученных при обстреле, скончалась 68-летняя женщина.

В Степногорске ранения разной степени тяжести получили три человека — мужчины 44, 51 и 70 лет. Их доставили в больницу.

Напомним, на территории Запорожской и соседней Херсонской областей оккупанты, по информации ГУР, держат более 150 тысяч военнослужащих.