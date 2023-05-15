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Скільки військ Росія тримає на Запоріжжі та Херсонщині: коментар ГУР

15 травня 2023 10:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Скільки військ Росія тримає на Запоріжжі та Херсонщині: коментар ГУР
Російські окупанти на території України. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російський окупаційний контингент на території Запорізької та Херсонської областей становить близько 152 тисяч військовослужбовців. Наступати росіяни не планують, але хочуть протидіяти контрнаступу ЗСУ.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив у коментарі виданню "РБК-Україна".

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За словами Андрія Черняка, російський військовий контингент у Запорізькій та Херсонській областях становить близько 152 тисячі військовослужбовців.

"Ми не фіксуємо зараз жодного відводу військ ні в Запорізькій, ні в Херсонській областях", — пояснив представник ГУР.

Грабують, але не тікають

Черняк наголосив, що певний рух військ на території цих двох областей таки відбувається, але це не є втечею.

Представник Головного управління розвідки привів приклад Енергодара. "Вони (окупанти. — Ред.) звідти не відходять, але звідти вивозять все, що можуть вкрасти, вивезти та забрати: автомобілі, обладнання з лікарень. Вони чітко усвідомлюють, що там будуть бойові дії", — пояснив Андрій Черняк.

При цьому, додав український розвідник, росіяни не готуються до наступу, для цього у них уже немає сил — але вони намагаються вибудувати оборонні позиції для того, аби ефективно протидіяти контрнаступу Збройних сил України.

Нагадаємо, росіяни намагаються мобілізувати до своєї армії мешканців Херсонської області, які отримали російські паспорти.

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