Россияне массированно атаковали Днепропетровскую область: фото разрушений

Последствия российской атаки. Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области. В Днепре один человек ранен, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Российские оккупанты атаковали территорию Днепропетровской области. оккупанты использовали как ракеты, так и ударные беспилотники.

"Очень тяжелая ночь", — прокомментировал события в регионе глава ОВА.

Были обстреляны как областной центр, так и Марганецкая громада.

Последствия ночного удара

В Днепре пострадали несколько домов и автозаправочная станция. Были повреждены автомобили.

Повреждены частные дома

Фото: Telegram Лысака

На заправке ранения получил работник этого предприятия. Ему оказали первую медицинскую помощь и отправили домой, в госпитализации раненый не нуждался.

Пораженная автозаправка

Фото: Telegram Лысака

Также серьезные повреждения получило одно из транспортных предприятий Днепра.

В Марганецкой громаде, которую российские оккупанты атаковали беспилотниками, обошлось без жертв.

Напомним, что в ночь на 22 мая Россия массированно атаковала Днепропетровскую область и город Днепр. Всего по региону было выпущено 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. Удары были направлены на военные и инфраструктурные объекты города. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.