Россияне массированно обстреляли Херсонскую область авиабомбами

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA

Сегодня, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате атаки пострадало более 10 человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Херсонская ОВА.

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Обстрел Херсонской области

"При процессуальном руководстве Херсонской и Бериславской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Российские войска в очередной раз атаковали город Херсон и населенные пункты области.

В результате обстрелов в Херсонском и Бериславском районах пострадало около 15 человек. Сейчас точные данные устанавливаются. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также магазин.

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Оккупанты разрушили музыкальную школу

Россияне сбросили авиабомбы на село Одрадокаменка Тягинской громады Херсонской области. В результате атаки разрушена музыкальная школа.

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA

Напомним, сегодня, 1 июня, около 14:00 в Харькове раздались взрывы. Известно об ударе по Индустриальному району все профильные службы выехали на место.

Также писали, что российские оккупационные войска утром 1 июня обстреляли Никополь и Марганецкую ОТГ Днепропетровской области. Были ранены двое мужчин, повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

Добавим, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.