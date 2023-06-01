Россияне массированно обстреляли Херсонскую область авиабомбами
Сегодня, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате атаки пострадало более 10 человек.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Херсонская ОВА.
Обстрел Херсонской области
"При процессуальном руководстве Херсонской и Бериславской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Российские войска в очередной раз атаковали город Херсон и населенные пункты области.
В результате обстрелов в Херсонском и Бериславском районах пострадало около 15 человек. Сейчас точные данные устанавливаются. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также магазин.
Оккупанты разрушили музыкальную школу
Россияне сбросили авиабомбы на село Одрадокаменка Тягинской громады Херсонской области. В результате атаки разрушена музыкальная школа.
Напомним, сегодня, 1 июня, около 14:00 в Харькове раздались взрывы. Известно об ударе по Индустриальному району все профильные службы выехали на место.
Также писали, что российские оккупационные войска утром 1 июня обстреляли Никополь и Марганецкую ОТГ Днепропетровской области. Были ранены двое мужчин, повреждены многоэтажные и частные жилые дома.
Добавим, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.