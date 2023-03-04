Росія щодня завдає по Україні від 30 до 40 авіаударів, — Ігнат

У ЗСУ розповіли, скільки рф щодня завдає авіаударів по Україні
Російські окупаційні війська продовжують тероризувати цивільне населення України. Щоденно ворог завдає від 30 до 40 авіаударів по території нашої країни.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Атаки рф на Україну
За словами Юрія Ігната, ворог використовує всі методи розвідки — радіолокаційну, агентурну, повітряну та космічну.
"У них і стратегічна авіація, яка переміщується усією країною на далекий схід, і тактична авіація, яка постійно переміщається, тобто йде певне розосередження. Для виконання завдань авіацією неважливо, де буде знаходитися літак, він може прилетіти навіть з іншого аеродрому", — зазначив Ігнат.
У Повітряних силах застерігають, через таку активність росії існує загроза запусків ракет у будь-який момент. Окрім того, окупанти тримають певну кількість кораблів у Чорному морі, частина з них є ракетоносіями "Калібрів".
"Кожного дня окупанти завдають близько 30-40 ударів. Водночас і у нашої авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов активність може бути різна", — розповів Ігнат.
Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповідав, що окупанти обстрілювали цілий день область з важкої артилерії та РСЗВ. Внаслідок ворожих атак пошкоджено з десяток будинків та вбито двох мирних жителів.