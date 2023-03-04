Росія щодня завдає по Україні від 30 до 40 авіаударів, — Ігнат

У Повітряних силах попереджають, що загроза пусків ракет може бути будь-коли

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати цивільне населення України. Щоденно ворог завдає від 30 до 40 авіаударів по території нашої країни.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Атаки рф на Україну

За словами Юрія Ігната, ворог використовує всі методи розвідки — радіолокаційну, агентурну, повітряну та космічну.

"У них і стратегічна авіація, яка переміщується усією країною на далекий схід, і тактична авіація, яка постійно переміщається, тобто йде певне розосередження. Для виконання завдань авіацією неважливо, де буде знаходитися літак, він може прилетіти навіть з іншого аеродрому", — зазначив Ігнат.

У Повітряних силах застерігають, через таку активність росії існує загроза запусків ракет у будь-який момент. Окрім того, окупанти тримають певну кількість кораблів у Чорному морі, частина з них є ракетоносіями "Калібрів".

"Кожного дня окупанти завдають близько 30-40 ударів. Водночас і у нашої авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов активність може бути різна", — розповів Ігнат.

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповідав, що окупанти обстрілювали цілий день область з важкої артилерії та РСЗВ. Внаслідок ворожих атак пошкоджено з десяток будинків та вбито двох мирних жителів.