Россияне массово обстреляли Днепропетровскую область, есть раненые

Последствия обстрелов Днепропетровской области

В течение дня, 8 марта, оккупанты трижды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Ранены шесть мирных жителей, среди них — двое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Обстрелы Днепропетровской области

"Трудный день для Никопольщины. Из-за вражеских обстрелов ранены 6 мирных жителей. Среди них — двое детей. Всего за день враг трижды обстрелял Никопольщину", — рассказал Лукашук.

По его словам, враг из артиллерии бил по Марганецкой громаде. "Градами" оккупанты стреляли по Красногригорьевскую ОТГ. На месте работают спасатели.

Как сообщается, к вечеру оккупанты нанесли удар по Никополю. Ранения получили трое взрослых женщин, мужчина, девочка 2011 года доставлена в больницу с повреждением руки. 10-летний мальчик получил осколочные ранения и контузию.

Последствия разрушений

Из-за артиллерийских обстрелов в Никополе возник пожар в жилом доме. Повреждены 24 частных дома, семь хозяйственных построек, 20 солнечных панелей, два газопровода и четыре линии электропередачи.

Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Спецслужбы работают на местах попадания.

Напомним, 4 марта оккупанты целый день обстреливали Днепропетровскую область, убиты два человека. За сутки захватчики обстрелами повредили 11 частных и один многоквартирный дом в области.

Добавим, накануне в Сумской ОВА заявили, что в области рекордно возросло количество обстрелов. Власти связывают это с событиями в Брянской области.

Фото: Николай Лукашук/ Telegram