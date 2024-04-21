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Россияне могут усилить атаки к прибытию помощи США — ISW

21 апреля 2024 08:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне могут усилить атаки к прибытию помощи США - ISW
Российские военные. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на возможность усиления атак российских захватчиков к моменту прибытия новой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Согласно данным ISW, этот временной промежуток может быть использован российскими войсками для последующих военных действий.

Об этом ISW сообщило в субботу, 20 апреля.

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20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительных расходах, предусматривающий предоставление Украине около 60 миллиардов долларов помощи. Однако, прежде чем помощь начнет поступать, законопроект должен пройти утверждение Сенатом и получить подпись президента США Джо Байдена. Это может занять некоторое время, поэтому оказание помощи может начаться только через несколько недель.

В своем отчете ISW предупреждает, что ситуация на фронте, вероятно, усугубится в течение этого периода, особенно если российские войска усилят свои атаки, пытаясь воспользоваться "окном" перед прибытием новой помощи от США.

Аналитики также отмечают, что украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели, ожидая помощь безопасности от США, которая поможет стабилизировать фронт. Однако, они могут остановить текущее российское наступление при быстром поступлении новой помощи.

В отчете также отмечается, что российские захватчики, вероятно, активизируют свои наступательные операции, ракетные удары и удары с беспилотников в течение следующих недель, направляя усилия на участки фронта, где оборона Украины выглядит относительно нестабильной.

ISW также отмечает, что до июня 2024 года Украина может находиться в лучшей оперативной позиции, несмотря на задержки с прибытием американской помощи на фронт. Однако до сих пор российские войска могут попытаться добиться оперативно значимых успехов, в частности, в областях, где украинская оборона оказывается уязвимой.

Несмотря на эти угрозы, эксперты считают, что российским войскам не удастся разрушать линию фронта таким образом, который угрожал бы стратегическим позициям Украины.

Напомним, что ISW назвали причину, почему оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время.

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война в Украине
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