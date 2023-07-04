Россияне в Херсонской области возвращаются на позиции, с которых сошла вода, — Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

Российские оккупационные войска вернулись на те позиции на левобережье Херсонской области, которые были затоплены водой из уничтоженного Каховского водохранилища. Захватчики разворачивают огневые точки для обстрела освобожденного правобережья.

Об этом глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона единых новостей.

Читайте также:

Оккупанты возвращаются

По словам Натальи Гуменюк, российские войска постепенно возвращаются на территории на левом берегу Днепра в Херсонской области, которые были затоплены после российского теракта на Каховской ГЭС.

"Они пытаются развернуть там огневые точки и усилить обстрелы правого берега", — подчеркнула Гуменюк.

Авиабомбами по Херсону

Кроме того, отметила представительница пресс-центра Силы обороны юга, захватчики начали активнее использовать управляемые авиационные бомбы, увеличив территорию обстрела этими боеприпасами.

"Если раньше в основном это был Бериславский район, сейчас они активизируются в направлении областного центра — Херсона", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, вчера, 3 июля, Гуменюк заявила, что российские оккупационные войска устраивают так называемые "ковровые обстрелы" в Херсонской области. Таким образом, захватчики хотят убедить местное население, что под оккупацией якобы было лучше.