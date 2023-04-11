Россияне на оккупированных территориях усиленно ищут "причастных к ВСУ", — Генштаб

Российские оккупанты усиливают давление на жителей захваченных территорий. Фото: tass.ru

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных территорий. В частности, продолжаются репрессии из-за отказа от российского паспорта, а также оккупанты ведут поиски "причастных к ВСУ".

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Принудительная паспортизация

Как отмечается в сообщении, российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях.

Недавно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта.

Террор обысками

Также сообщается, что в городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области.

"Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины. Иногда захватчики обыскивают даже человеческие помещения", — рассказывают в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Теперь для получения российского паспорта жителям оккупированных территорий нужно сдать оригинал паспорта гражданина Украины.

Также известно, что российские оккупационные войска принуждают работников учебных заведений Запорожской области получать гражданство страны-агрессора. Учителям в Мелитополе дали время до 1 июня.