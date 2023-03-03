У Луганській ОВА розповіли, які зміни в області запроваджують окупанти

З нового навчального року в школах так званої "ЛНР" додатково викладатимуть вчителі з росії

На Луганщині окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та обстрілювати житлові будинки. Окрім того, окупаційні війська тиснуть на водіїв з українськими номерними знаками.

Про це розповіли в Луганській ОВА.

Сміттєпереробні заводи в "Л/ДНР"

"У так званих "ЛНР" та "ДНР" збираються відкрити шість всеросійських смітників. На величезній території рф не знайшлось місця, де розмістити ці смітники. Як от згадали, що поряд розташовані так звані "ЛНР" та "ДНР". Де, у переважній більшості, населення підтримає усі пропозиції окупаційної влади, бо "так надо", — йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що російським екологічним оператором повідомлено, що на окупованому Донбасі будуть зведені шість підприємств для поводження з твердими комунальними відходами. На цих об'єктах послідовно здійснюватимуться всі технологічні стадії — сортування, утилізація і, що головне, розміщення відходів.

"Для власних потреб окупованих територій вистачило б й одного такого заводу. Але хто хоче у Курську чи Бєлгороді дихати незрозуміло чим, якщо є місце, де можна усе", — додали в ОВА.

Утиски водіїв з українськими номерними знаками

На Луганщині триває тиск на водіїв, які їздять з номерами українського зразка та мають відповідне водійське посвідчення.

"Проблеми виникають при техогляді, під час зупинки "правоохоронцями" тощо. Звісно, нараховуються штрафи. Для перереєстрації транспортних засобів незалежно від року випуску обов’язково необхідний паспорт рф", — повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Вчителі з рф

Окрім всього перерахованого вище, росіянам не подобається і якість навчального процесу в школах окупованої Луганщини. Попри чисельні курси перепідготовки та обмін досвідом, місцеві вчителі, на думку росіян, недостатньо пропагують під час уроків.

Тому, з нового навчального року в школах так званої "ЛНР" додатково викладатимуть вчителі з росії. З напрямами ще визначаються.

Ворожі обстріли

"Тим часом на фронті — на Куп’янському та Лиманському напрямках — 2 березня росіяни вели наступальні дії в районах Білогорівки і Кремінної. І вкотре не мали успіху", — розповідають у відомстві.

Також вони здійснили артилерійські обстріли Макіївки і Кремінної.

Нагадаємо, нещодавно очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти щодня втрачають на Луганському напрямку новітню техніку та особовий склад.

Фото: Getty Images