Россияне пытаются повторно захватить деоккупированные села Луганщины, — Гайдай

Глава Луганской ОВА

Российские оккупационные войска продолжают наступать на востоке Украины. Более того, захватчики пытаются захватить уже деоккупированные села Луганщины.

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Глава Луганской ОВА рассказал, что больше всего оккупанты штурмуют в направлении Стельмаховки на Сватовщине. Однако украинские защитники сохраняют контроль над этим селом.

По словам Сергея Гайдая, хотя россияне и не имеют стратегического успеха и несут колоссальные потери, они продолжают перекидать войска на восток.

"Где они могут — там они и продвигаются. Там где они видят хоть какой-то успех, то они бросают туда все резервы", — заявил Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что оккупанты оставили без пенсий и соцвыплат жителей оккупированных территорий.

Также ранее в Луганской ОВА сообщали, что оккупанты продолжают терроризировать местное население и обстреливать жилые дома. Кроме того, оккупационные войска оказывают давление на водителей с украинскими номерными знаками.