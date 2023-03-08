Россияне пытаются повторно захватить деоккупированные села Луганщины, — Гайдай
Российские оккупационные войска продолжают наступать на востоке Украины. Более того, захватчики пытаются захватить уже деоккупированные села Луганщины.
Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
-
На Буковине поймали мужчину, который пытался вывезти двух военнообязанных в Молдову
-
Мошенничество с недвижимостью: в Одессе полицейские задержали злоумышленников
-
"Я вас не поздравляю": фронтмен группы "ТІК" Бронюк объяснил собственную позицию по поводу 8 марта
-
Недавно обнаруженный астероид может столкнуться с Землей: детали
-
Год уважения и признательности: Зеленский поздравил женщин с 8 марта
-
IBox обещает возобновить работу терминалов: названы термины
-
СБУ и БЭБ разоблачили 100-миллионную схему хищения государственного газа
-
Залужный сделал подарок футбольным болельщикам
-
Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией
-
"Герою Слава": в Одессе появился мурал, посвященный воину, расстрелянному за "Слава Украине"
Подробности
Глава Луганской ОВА рассказал, что больше всего оккупанты штурмуют в направлении Стельмаховки на Сватовщине. Однако украинские защитники сохраняют контроль над этим селом.
По словам Сергея Гайдая, хотя россияне и не имеют стратегического успеха и несут колоссальные потери, они продолжают перекидать войска на восток.
"Где они могут — там они и продвигаются. Там где они видят хоть какой-то успех, то они бросают туда все резервы", — заявил Гайдай.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что оккупанты оставили без пенсий и соцвыплат жителей оккупированных территорий.
Также ранее в Луганской ОВА сообщали, что оккупанты продолжают терроризировать местное население и обстреливать жилые дома. Кроме того, оккупационные войска оказывают давление на водителей с украинскими номерными знаками.