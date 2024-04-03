Россияне пытаются штурмовать Донецкое направление — в Генштабе описали ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За предыдущие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Больше всего россияне атакуют наших военных на Донецком направлении, однако Вооруженные силы держат оборону и наносят врагу колоссальные потери.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 3 апреля.

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В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, восемь артиллерийских систем, одно противотанковое средство и одну реактивную систему залпового огня.

Какая ситуация по фронтам по состоянию на 3 апреля

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили десять атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины остановили шесть атак россиян в районах населенных пунктов Спирно, Клещиевка Донецкой области. Захватчики пытались там улучшить тактическое положение.

Уничтожены русские танки на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Там оккупационная армия 24 раза пыталась прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки

восемь раз атаковал позиции наших войск.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов по состоянию на 3 апреля

личного состава — около 444 370 (+710) человек;

танков — 7 009 (+11) единиц;

боевых бронированных машин — 13 368 (+18) единиц;

артиллерийских систем — 11 142 (+30) единицы;

РСЗО — 1 025 (+2) единиц;

средств ПВО — 745 (+1) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 796 (+17) единиц;

крылатых ракет — 2 059 (+1) единиц;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 813 (+30) единиц;

специальной техники — 1 838 (+6) единиц.

Потери окупантов по состоянию на 3 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Генштабе показали, как Javelin атаковал российский танк. В результате удара танк загорелся.

Кроме того, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.