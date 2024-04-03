Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне пытаются штурмовать Донецкое направление — в Генштабе описали ситуацию на фронте arrow

Россияне пытаются штурмовать Донецкое направление — в Генштабе описали ситуацию на фронте

3 апреля 2024 08:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне пытаются штурмовать Донецкое направление — в Генштабе описали ситуацию на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Больше всего россияне атакуют наших военных на Донецком направлении, однако Вооруженные силы держат оборону и наносят врагу колоссальные потери. 

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 3 апреля.

Читайте также:

Удары ВСУ по оккупантам

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, восемь артиллерийских систем, одно противотанковое средство и одну реактивную систему залпового огня.

Какая ситуация по фронтам по состоянию на 3 апреля

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили десять атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины остановили шесть атак россиян в районах населенных пунктов Спирно, Клещиевка Донецкой области. Захватчики пытались там улучшить тактическое положение.

null
Уничтожены русские танки на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Там оккупационная армия 24 раза пыталась прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки
восемь раз атаковал позиции наших войск.

null
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ
null
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов по состоянию на 3 апреля

  • личного состава — около 444 370 (+710) человек;
  • танков — 7 009 (+11) единиц;
  • боевых бронированных машин — 13 368 (+18) единиц;
  • артиллерийских систем — 11 142 (+30) единицы;
  • РСЗО — 1 025 (+2) единиц;
  • средств ПВО — 745 (+1) единиц;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 796 (+17) единиц;
  • крылатых ракет — 2 059 (+1) единиц;
  • кораблей — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 813 (+30) единиц;
  • специальной техники — 1 838 (+6) единиц.
null
Потери окупантов по состоянию на 3 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Генштабе показали, как Javelin атаковал российский танк. В результате удара танк загорелся.

Кроме того, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

ВСУ
россияне
Генштаб ВСУ
война в Украине
атака
фронт
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК