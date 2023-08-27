Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне пытаются выискивать украинские средства ПВО, — Гуменюк arrow

Россияне пытаются выискивать украинские средства ПВО, — Гуменюк

27 августа 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне пытаются изыскивать украинские средства ПВО
Запуск авиационной ракеты. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня ночью враг в очередной раз совершал комбинированную атаку на мирные украинские города. Однако на этот раз было очень странное количество "пропавших" в воздухе ракет, что может свидетельствовать о тактике изыскания сил ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По ее словам, российские оккупанты применили сложную систему маневров по разным направлениям.

"Ракетная опасность сохраняется и угроза существует не только с воздуха, но и с моря. Ракетоноситель продолжает боевое дежурство. Он совершил маневр, перейдя из Азовского моря в Черное. Несколько суток он подстерегал именно в Азовском море, и именно оттуда наносились удары по Одесской области. В последнее время мы наблюдаем тактику врага, когда они много маневрируют ракетами или дронами во время атак, чтобы истощить и выявить систему противовоздушной обороны", — сказала Гуменюк.

Также спикер Сил обороны юга считает, что, скорее всего, РФ выискивает варианты прокладки маршрутов для будущих атак.

Что известно о ракетной атаке

В ночь на воскресенье, 27 августа, Россия снова прибегла к атаке на Украину. Так, предварительно ракеты типа Х-101/555/55 выпустили из Каспия самолеты Ту-95МС.

Также ночью 27 августа раздались взрывы в западных областях. Так, под обстрел попал Ивано-Франковск.

Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре российские крылатые ракеты (Х-101/Х-55/Х-555) ночью 27 августа. Их оккупанты выпустили из пяти самолетов стратегической авиации из российского воздушного пространства в районе Энгельса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз