Россияне пытаются изыскивать украинские средства ПВО

Запуск авиационной ракеты. Фото иллюстративное: google.com

Сегодня ночью враг в очередной раз совершал комбинированную атаку на мирные украинские города. Однако на этот раз было очень странное количество "пропавших" в воздухе ракет, что может свидетельствовать о тактике изыскания сил ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По ее словам, российские оккупанты применили сложную систему маневров по разным направлениям.

"Ракетная опасность сохраняется и угроза существует не только с воздуха, но и с моря. Ракетоноситель продолжает боевое дежурство. Он совершил маневр, перейдя из Азовского моря в Черное. Несколько суток он подстерегал именно в Азовском море, и именно оттуда наносились удары по Одесской области. В последнее время мы наблюдаем тактику врага, когда они много маневрируют ракетами или дронами во время атак, чтобы истощить и выявить систему противовоздушной обороны", — сказала Гуменюк.

Также спикер Сил обороны юга считает, что, скорее всего, РФ выискивает варианты прокладки маршрутов для будущих атак.

Что известно о ракетной атаке

В ночь на воскресенье, 27 августа, Россия снова прибегла к атаке на Украину. Так, предварительно ракеты типа Х-101/555/55 выпустили из Каспия самолеты Ту-95МС.

Также ночью 27 августа раздались взрывы в западных областях. Так, под обстрел попал Ивано-Франковск.

Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре российские крылатые ракеты (Х-101/Х-55/Х-555) ночью 27 августа. Их оккупанты выпустили из пяти самолетов стратегической авиации из российского воздушного пространства в районе Энгельса.