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Россияне пытаются захватить Бахмут до 9 мая, — Маляр

5 мая 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне пытаются захватить Бахмут до 9 мая, — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: facebook/Анна Маляр
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной из-за активных действий противника, который настойчиво пытается захватить контроль над городом до 9 мая. Для реализации своей стратегии, вражеские силы стягивают отряды на территории других районов и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые в настоящее время воюют на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Маляр сообщила, что украинские военные не дают противнику возможности прорвать оборонительные позиции. Благодаря своей высокой боевой готовности и профессионализму, украинские бойцы устойчиво держат оборону и активно отбивают нападения противника.

Кроме того, украинская артиллерия продолжает успешно осуществлять огневые удары по противнику. В рамках этих операций были уничтожены склады, где хранились боеприпасы вагнеровцев, что ослабило их боеспособность.

Напомним, что "вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы. Эту дату Евгений Пригожин объяснил следующим образом — он хочет, чтобы в "праздничный для россиян праздник", День Победы, часть Бахмута все еще оставалась под российским контролем.

Также мы писали, что командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал к украинским военным, которые выполняют боевые задания на Бахмутском направлении. Он вместе с командирами принял ряд необходимых решений.

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