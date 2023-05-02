Сырский вместе с командирами принял ряд необходимых решений на Бахмутском направлении

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy/57

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал к украинским военным, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Он вместе с командирами принял ряд необходимых решений.

Об этом Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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Ситуация на Бахмутском направлении

"Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", — подчеркнул Сырский.

Он пообщался с защитниками восточного фронта. По его словам, в центре внимания всегда должны быть люди, от солдата это комбрига. Командующий восточной группировкой войск подчеркнул, что никто не должен остаться в стороне, ведь благодаря их профессионализму Бахмут держится.

"Наши командиры и воины — это герои современности, которые ежедневно вдребезги разбивают планы врага", — отметил Сырский.

Напомним, в воскресенье, 30 апреля, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работал на нескольких направлениях в районах боевых действий. Он рассказал, что на Бахмутском направлении ситуация достаточно сложная, а на Лиманском — бойцы ВСУ взяли в плен десять российских оккупантов.

Также мы писали, что российские оккупанты не оставляют идеи взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу по нескольким направлениям.

Добавим, в течение последней недели линия фронта почти не двигалась. Бои на некоторых участках фронта под Бахмутом и Марьинкой проходят на расстоянии 50 метров и меньше.