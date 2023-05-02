Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский вместе с командирами принял ряд необходимых решений на Бахмутском направлении arrow

Сырский вместе с командирами принял ряд необходимых решений на Бахмутском направлении

2 мая 2023 11:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский вместе с командирами принял ряд необходимых решений на Бахмутском направлении
Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy/57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал к украинским военным, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Он вместе с командирами принял ряд необходимых решений.

Об этом Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Ситуация на Бахмутском направлении

"Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", — подчеркнул Сырский.

Он пообщался с защитниками восточного фронта. По его словам, в центре внимания всегда должны быть люди, от солдата это комбрига. Командующий восточной группировкой войск подчеркнул, что никто не должен остаться в стороне, ведь благодаря их профессионализму Бахмут держится.

"Наши командиры и воины — это герои современности, которые ежедневно вдребезги разбивают планы врага", — отметил Сырский.

Напомним, в воскресенье, 30 апреля, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работал на нескольких направлениях в районах боевых действий. Он рассказал, что на Бахмутском направлении ситуация достаточно сложная, а на Лиманском — бойцы ВСУ взяли в плен десять российских оккупантов.

Также мы писали, что российские оккупанты не оставляют идеи взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу по нескольким направлениям.

Добавим, в течение последней недели линия фронта почти не двигалась. Бои на некоторых участках фронта под Бахмутом и Марьинкой проходят на расстоянии 50 метров и меньше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас