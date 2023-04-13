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Росіяни нарешті визначилися із своєю версією ліквідації Татарського: кого звинуватила ФСБ

13 квітня 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни нарешті визначилися із своєю версією ліквідації Татарського: кого звинуватила ФСБ
Ліквідований у Санкт-Петербурзі російський пропагандист Владлен Татарський. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська ФСБ звинуватила у ліквідації Владлена Татарського українські спецслужби. На них нібито працював громадянин України Юрій Денисов, який уже виїхав з Росії.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости".

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації нарешті зробила заяву щодо можливих організаторів успішного замаху на "воєнкора" Владлена Татарського.

Як і очікувалося, російська спецслужба звинуватила у ліквідації Татарського Україну, спецслужби нашої країни.

Також до замаху нібито причетний громадянин України Юрій Денисов.

Деталі "операції" від ФСБ

Як зазначили у Федеральній службі безпеки, Денисов за допомогою сервісу доставки відправив Дар’ї Трєповій вибуховий пристрій, який вона і принесла на зустріч Татарського із громадою.

Самого Денисова росіяни, за їхніми словами, не змогли спіймати, бо він після вибуху у Санкт-Петербурзі вилетів з Росії через Вірменію у Туреччину.

ФСБ опублікувало фото і відео цього громадянина, який, на думку росіян, є причетним до ліквідації Татарського.

Нагадаємо, що 2 квітня в одному із кафе в Санкт-Петербурзі, в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав гучний вибух

Спецслужби і поліція затримали на зйомній квартирі Дар'ю Трєпову. Їй висунули підозру у успішному замаху на пропагандиста Владлена Татарського.

Додамо, російські силовики опублікували відео із Дар'єю Трєповою, яку затримали через причетність до вбивства пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським. Дівчина визнала, що пронесла в кафе статуетку, яка вибухнула.

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